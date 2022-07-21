Врач назвала достойную альтернативу занятию сексом Сексолог Лучкина заявила, что долгое отсутствие секса можно компенсировать занятием спортом

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Сексолог, психолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина рассказала, чем можно заменить секс в случае его длительного отсутствия. По ее словам, поддержать организм сможет занятие спортом, а также творчество. Об этом она сообщила в беседе с Lenta.ru.

Как заявила специалист, спортивная тренировка должна задействовать разные группы мышц, а сама физическая активность должна приносить удовольствие. При этом она отметила, что не нужно искать партнера по половой близости «для галочки», поскольку такой контакт не принесет никакой пользы его участникам и в процессе занятия сексом будут отсутствовать искренние эмоции.

Искать партнера, мотивируя отношения исключительно «пользой для здоровья», не следует — велик риск обманывать себя и неверно трактовать собственные и чужие чувства. «Секс по расчету» может быть экологичен только тогда, когда все его участники понимают, на что и ради чего они идут, — подчеркнула Лучкина.

Также в случае длительного отсутствия половых контактов сексолог советует выяснить причину. По мнению эксперта, она может быть как физической, так и психологической. Если человек не может заниматься сексом после определенной травмы — это нормальная практика, пояснила Лучкина. Если же проблемы идут из головы — это повод обратиться к специалисту, уверена она.

Ранее сексолог, психотерапевт Елена Малахова поделилась мнением о том, стоит ли строить любовные отношения во время отпуска. Она уверена, что шанс развития курортного романа крайне мал, поэтому подобные отношения смогут подойти тем, кто не рассчитывает на длительную любовную связь. Тем не менее эксперт уточнила, что в современном мире отношения можно сохранить и развить за счет общения в интернете.