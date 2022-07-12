Сексолог рассказала, стоит ли заводить курортные романы Сексолог Малахова: курортные романы подойдут не всем

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Сексолог, психотерапевт Елена Малахова поделилась мнением, стоит ли строить любовные отношения во время отпуска. Она уверена, что шанс развития курортного романа крайне мал, поэтому подобные отношения смогут подойти тем, кто не рассчитывает на длительную любовную связь. Об этом она рассказала «Мосленте».

Люди, вступающие в отношения на курорте, как правило, ищут ярких эмоций здесь и сейчас. Есть даже такой тип измены, когда сексуальная связь на стороне возникает исключительно на курорте, — отмечает специалист.

Тем не менее она уточняет, что в современном мире отношения можно сохранить и развить за счет общения в интернете. Как считает Малахова, вероятность продолжения любовной линии повышается в том случае, если пара найдет друг друга в соцсетях или обменяется номерами телефонов.

Если люди и дальше общаются, встречаются офлайн, есть вероятность развития сюжета, — подчеркивает сексолог.

Ранее психиатр-сексолог Ирина Айриянц назвала допустимое количество сексуальных контактов, которые пойдут на пользу здоровью. По ее словам, важно помнить о том, что потребности у всех разные. Сейчас в мире идет тенденция на спад интереса в этой сфере, идёт так называемая сексуальная рецессия. Так или иначе, среднестатистическая пара занимается сексом два-три раза в неделю.