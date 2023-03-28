Врач дал совет, как избавиться от аллергии на пыльцу Врач Варламов посоветовал аллергикам уменьшить контакт с пыльцой

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Лечение сезонной аллергии включает в себя уменьшение контактов с пыльцой, предупредил врач-аллерголог Евгений Варламов. В разговоре с РИАМО он пояснил, что для этого нужно избегать загородных поездок, ограничить пребывание на улице в сухую погоду, проветривать помещение только по вечерам и чаще проводить в квартире влажную уборку.

К мероприятиям, направленным на элиминацию, <...> относятся: избегание в период цветения поездок за город, походов в лес; ограничение пребывания на улице в сухую жаркую <...> погоду; проветривание комнаты только в вечернее время; <...> необходимость сменить одежду, принять душ при возвращении домой с открытого воздуха; использование дома воздухоочистителей и ежедневное проведение влажной уборки, — отметил врач.

По словам специалиста, избавиться от аллергии на пыльцу следует избегать приема препаратов на растительной основе. На период цветения необходимо исключить продукты с перекрестной реактивностью, а также отказаться от проведения вакцинации. Аллерголог посоветовал начинать принимать антигистаминные препараты за две недели до начала и продолжить прием до конца сезона пыления.

Он также отметил, что перед цветением можно провести аллергенспецифическую иммунотерапию аллергенами пыльцы (АСИТ). Данный метод лечения применяется в стадии ремиссии под наблюдением врачей.

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