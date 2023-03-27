Малышева назвала неочевидный способ спастись от аллергии на березу Малышева: ежедневное мытье головы перед сном поможет снизить проявления аллергии на березу

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Елена Малышева

В период цветения березы нельзя проветривать помещение, зато нужно регулярно проводить влажную уборку, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при закрытых окнах в дом попадает меньше пыльцы, а та, что все-так просочилась, смывается при наведении порядка.

Кроме того, Малышева посоветовала регулярно включать увлажнитель воздуха, так как повышенная влажность помогает пыльце оседать, снижая ее концентрацию в воздухе. Телеведущая также напомнила, что каждый день обязательно принимать душ перед сном, а обладателям длинных волос следует мыть голову, так как в прическе может оседать большое количество аллергена.

Малышева уточнила, что эти простые правила эффективно помогают справиться с приступами аллергии, однако пренебрегать антигистаминными средствами не стоит.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что у людей, страдающих от цветения березы, может возникнуть перекрестная аллергия на косточковые фрукты, поэтому им стоит воздержаться от употребления яблок, слив, черешни и персиков. Помимо того, следует снизить количество цитрусовых, клубники и шоколада в рационе.