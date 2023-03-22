Россиянам объяснили, как облегчить симптомы аллергии на пыльцу Иммунолог Продеус: аллергикам весной следует чаще принимать душ и проводить влажную уборку

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В весенний период людям с аллергией на пыльцу следует чаще принимать душ и проводить влажную уборку в доме, рассказал «Радио 1» иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. По его словам, в период цветения не рекомендуется открывать окна и проветривать помещение, поскольку в таком случае в него попадут аллергены. Снизить количество пыльцы в доме также помогут кондиционеры и пылесосы с сепофильтрами, добавил врач.

Самый большой друг человека в такой сезон — это вода. Когда у вас есть влажная уборка в доме или вы принимаете душ, вы смываете с себя большую часть аллергенов и в этом случае вашему организму легче. Основное место, где скапливается пыльца, — это волосы и одежда, — пояснил Продеус.

Аллерголог предупредил, что у людей, страдающих от цветения березы, может возникнуть перекрестная аллергия на косточковые фрукты, поэтому им стоит воздержаться от употребления яблок, слив, черешни и персиков. Помимо того, следует снизить количество цитрусовых, клубники и шоколада в рационе, поскольку они способствуют более яркому проявлению аллергических реакций. Также врач призвал заниматься профилактикой аллергии в осенне-зимний период под присмотром специалистов с помощью аллерген специфической иммунотерапии.

Врач Владимир Болибок ранее посоветовал носить тканевую маску, чтобы избежать симптомов аллергии на пыльцу. По его словам, она будет препятствовать попаданию аллергена на слизистую оболочку. Эксперт напомнил, что аллергическая реакция возникает только при непосредственном контакте с пыльцой.