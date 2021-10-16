Врач-анестезиолог развеял популярные мифы о последствиях наркоза

16 октября отмечается всемирный день анестезиолога-реаниматолога. Ровно 175 лет назад в США провели первую операцию, в которой использовался эфирный наркоз. Это вмешательство провёл стоматолог Томас Мортон. Вопреки распространённому мнению, врач этого профиля не только отключает сознание или блокирует чувствительность отдельных участков тела во время операции, он занимается поддержанием и восстановлением важных функций организма при угрожающих жизни состояниях. Например, от его работы зависит, выживет человек после серьёзного ДТП или нет. Анестезиолог-реаниматолог — одна из самых сложных специальностей, хороших врачей этого профиля часто не хватает. NEWS.ru поговорил с врачом анестезиологом-реаниматологом, медицинским директором сети клиник экспертной онкологии Иваном Петькиевым об особенностях работы в критических условиях и реальном воздействии анестезии на организм.

— Анестезиология и реаниматология — две разные врачебные специальности. Почему же, как правило, обе функции исполняет один человек?

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— Их многое объединяет, в России они неразрывно связаны. Врач не может быть только анестезиологом или только реаниматологом. Этот специалист работает как в операционном блоке, так и в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач, например, может проводить искусственную вентиляцию легких или парентеральное (внутривенное) питание. Во время хирургических вмешательств и в раннем послеоперационном периоде анестезиолог становится главным партнёром хирурга. Так, если у пациента произошла клиническая смерть, мы участвуем в реанимационных мероприятиях. Работая в онкологии, мы сталкиваемся с огромным количеством осложнений всевозможного плана. Иногда решения принимаются буквально за секунды. Они не просто быстрые, а, как правило, судьбоносные. Важен и послеоперационный период. Если пациенту провели тяжелейшее вмешательство, важно стабилизировать его и восстановить. Это одна из задач анестезиолога-реаниматолога.

— В Минздраве сообщают в серьёзной нехватке анестезиологов в России. Почему такое происходит — сложно учиться?

— Во всём мире существует нехватка этих специалистов. Это самая высокооплачиваемая профессия. Мы отмечаем, что есть тенденция к снижению интереса молодых людей к нашей специализации. Она является редкой и дефицитной. Мы вынуждены осваивать огромный пласт знаний и успевать за всеми нововведениями и открытиями. Многие студенты сегодня выбирают специальности по отдельности — либо анестезиолог, либо реаниматолог. Это, конечно, проще, но я не сторонник такого подхода. Я считаю, что врач нашего профиля должен оставаться именно анастезиологом-реаниматологом. Конечно, такая работа подходит далеко не всем. Важно обладать хорошим физическим здоровьем и психологической стойкостью. Эта врачебная профессия — одна из самых тяжёлых и стрессогенных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как подбирается вид анестезии конкретному пациенту?

— Анестезия бывает общая, региональная и местная. В первом случае сознание пациента отключается полностью, во втором — обезболивается отдельный участок тела. При третьем виде анестезиолог, как правило, вообще не нужен. Это локальное обезболивание на отдельном участке кожи. Хирург сам справляется с этим. У каждого вида операции есть определённый вид наркоза, который показан. Например, при вмешательствах в органы малого таза применяется общий, а при операциях на прямой кишке — региональная анестезия. Это только кажется, что органы находятся рядом. На самом деле они расположены на «разных этажах» и питаются разными нервными сплетениями. Объём операций различается. В первом случае это вхождение в брюшную полость, то есть полостная операция. Во втором — это всё-таки работа местного плана. Прямая кишка легко обезболивается именно региональным видом анестезии. Кстати выбирать вид обезболивания пациент сам не может, как и хирург. Это решение принимает врач-анестезиолог.

— Какие отдалённые последствия могут быть у разных видов анестезии? Говорят, что она отнимает пять лет жизни.

— Существует такой миф, он тянется ещё с 90-х годов. Его на кухне любят обсуждать. Что после общей анестезии может ухудшаться память, нарушаться сон. Какие-то изменения эмоционального плана якобы случаются. Про региональную анестезию существует миф, что у мужчин впоследствии возникают проблемы с эрекцией. Это всё глупости на самом деле, сейчас все виды наркоза безопасные. Надо всегда чётко отслеживать причинно-следственную связь. Пациенту же не просто дали наркоз, его обезболили во время операции. Плохое самочувствие может быть связано с заболеванием, которое и послужило поводом для операции. Плюс пациент испытывает стресс. Больные сами себя накручивают. Из-за повышенного нервного напряжения могут возникать мигренеподобные боли, головокружения. Единственное возможное последствие именно обезболивания — после спинальной анестезии возможны кратковременные головные боли у молодых людей. Но есть куча алгоритмов, как исправить ситуацию и улучшить состояние. Плюсы анестезии в 1000 раз превышают условные минусы. Все препараты, которые сейчас используются на взрослых, они же применяются на детях. Лекарства безопасные, они не являются чем-то новым и экспериментальным, хорошо изучены.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В начале XX века анестезия ограничивалась эфиром и хлороформом. Какие препараты применяются сейчас? Много ли среди них наркотических?

— Разные препараты применяют. Наркотические используются, как правило, для обезболивания. Существуют и мощные седативные лекарства. Есть в газовой форме анестезия. Она отлично подходит для многих видов вмешательства. У неё есть небольшой обезболивающий эффект и достаточно серьёзный седативный. То есть пациент спит, но как только мы закрываем подачу газа, человек просыпается. Без всяких проблем, без головных болей. Без других надуманных осложнений.

— Смерть от наркоза, анафилактический шок. В Сети можно увидеть много страшилок, это выдумки?

— Такое случается, но крайне редко. Есть пациенты, у которых присутствует определённый аллергологический анамнез или фон. По таким у нас существуют специальные протоколы. Например, вводятся дополнительно гормоны, чтобы снизить аллергический эффект. Есть четко прописанные алгоритмы действий, при которых врач, заранее зная такие нюансы, действует по протоколу. Он минимизирует развитие аллергических реакций. Перед операцией анестезиолог, как и хирург, должен побеседовать с пациентом, чтобы собрать анамнез. Врач спрашивает о хронических заболеваниях, аллергических реакциях на препараты. Он должен ознакомиться с результатами предоперационного обследования. В некоторых случаях хирургическое вмешательство приходится отменять или откладывать именно из-за рисков, связанных с наркозом.

— Люди побывавшие на войне или пережившие иной сильный стресс рассказывали мне, что на них не действует местная анестезия. Такое бывает?

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— Это тоже один из мифов. Врачу, который что-то сделал неправильно, проще развести руками и сказать: “Наверное, на вас она не действует”. Анестетик не просто назначается на глаз, а с конкретной целью и с определённым расчётом. За годы своей практики я ни разу не видел человека, на которого не действует анестезия. Ещё один миф — пациент может проснуться во время операции. Такое могло быть в 90-е и начале нулевых годов. Сейчас наука серьёзно продвинулась вперёд. Сейчас, используя минимальный набор средств, можно достигнуть контролируемой глубины наркоза.