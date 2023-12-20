Опубликована телеграмма о грядущем нападении Германии на СССР Библиотека президента опубликовала телеграмму о планах Германии напасть на СССР

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Библиотека президента России впервые опубликовала расшифровку телеграммы, в которой говорится о планах Германии напасть на СССР в 1941 году. Она была направлена начальником управления НКГБ по Ленинградской области Павлом Куприным на имя народного комиссара Всеволода Меркулова. В документе говорится, что планы Германии были раскрыты агентом Черновым.

Согласно тексту телеграммы, 20 июня немецкое консульство получило секретное поручение от МИД Германии. Оно должно было вызвать восемь специалистов из Ленинграда для их отправки в Германию до утра 22 июня, так как в противном случае «будет поздно». Кроме того, в беседе с агентом Черновым немецкие дипломаты заявили о том, что военные действия ожидаются в течение ближайших дней после разговора. При этом сами дипломаты были удивлены резким ухудшением отношений между Москвой и Берлином. Телеграмма была расшифрована вечером 21 июня — за несколько часов до начала Великой Отечественной войны.

ФСБ России ранее обнародовало рассекреченные документы из своего архива к 80-летию суда над нацистами в Харькове. В частности, были рассекречены докладные записки и предложение руководителя «Смерш» Виктора Абакумова к Сталину сделать исполнение смертного приговора публичным.