ФСБ обнародовала архивные данные к 80-летию суда над нацистами в Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ФСБ России обнародовала к 80-летию открытого судебного процесса над немецкими нацистскими преступниками, прошедшего в декабре 1943 года в Харькове, рассекреченные документы из своего центрального архива. Среди них — докладные записки и публикация на первой полосе «Правды» от 20 декабря 1943 года статьи «Смерть немецким извергам!» о вынесении и исполнении приговора.

Также представители службы опубликовали предложение начальника «Смерш» Виктора Абакумова руководителям Государственного комитета обороны Сталину сделать исполнение смертного приговора публичным, как и сообщение Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) касательно его исполнения 19 декабря. Харьковский процесс, проходивший с 15 декабря 1943 года и завершившийся 19 декабря вынесением приговора, стал первым на территории СССР открытым судебным процессом.

Ранее Калининградский областной суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы ВОВ на территории современной Калининградской области, прежде входившей в состав Германии как часть Восточной Пруссии. Также суд признал военным преступлением и преступлением против человечности привлечение насильно перемещенных мирных граждан и военнопленных к принудительному труду.

До этого на форуме «Без срока давности» в Светлогорске начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что преступления нацистов в отношении советского народа могут признать геноцидом на международном уровне. Он подчеркнул, что это имеет важное значение для России и всего мира.