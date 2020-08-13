Возможному соучастнику экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич продлили арест

https://static.news.ru/photo/f3c4f53a-ddf2-11ea-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Михаил Попов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Тверской суд Москвы о продлении ареста бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.

По данным пресс-службы суда, Попов будет находиться под стражей до 16 октября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сама Лукашевич также останется под арестом до 16 октября по решению Тверского суда Москвы. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Следствие считает, что Лукашевич представляла в Минобрнауки сфальсифицированный отчёт, из которого следовало, что она является руководителем проекта, а также утверждала отчёты о выполненных работах. Приём работ в свою очередь осуществлял Попов.

Далее деньги за госконтракты перечислялись на расчётный счёт ООО «ЦРН». Лукашевич и брат подозреваемого Николай Попов перечисляли их для обналичивания на расчётные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми заключались договоры на оказание услуг. Те обналичивали деньги и передавали их обратно Николаю Попову для распределения в преступной группе. Общий ущерб составил 50 млн рублей.