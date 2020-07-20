Мишустин уволил замминистра науки Лукашевич

https://static.news.ru/photo/6cfb8a40-ca6b-11ea-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении.

Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ, — говорится в документе.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве. Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Они оба подозреваются в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году.

Как сообщил источник издания, Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, однако система создана не была, но деньги за неё были получены. При этом Попов подписал документы, подтверждающие, что заказ выполнен.

Как писал NEWS.ru, Марину Лукашевич, проходящую по делу о мошенничестве, заключили под стражу до 16 августа. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.