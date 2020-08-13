Арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич продлён до середины октября

https://static.news.ru/photo/f15e9884-dd7d-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Экс-замглавы Минобрнауки РФ Марина Лукашевич останется под арестом до 16 октября по решению Тверского суда Москвы.

Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября, — огласила решение судья, передаёт ТАСС.

Аналогичное ходатайство рассмотрят в отношении бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Сторона защиты просила изменить меру пресечения Лукашевич на домашний арест или залог.

Следствие считает, что Лукашевич представляла в Минобрнауки сфальсифицированный отчёт, из которого следовало, что она является руководителем проекта, а также утверждала отчёты о выполненных работах. Приём работ в свою очередь осуществлял Попов.

Далее деньги за госконтракты перечислялись на расчётный счёт ООО «ЦРН». Лукашевич и брат подозреваемого Николай Попов перечисляли их для обналичивания на расчётные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми заключались договоры на оказание услуг. Те обналичивали деньги и передавали их обратно Николаю Попову для распределения в преступной группе. Общий ущерб составил 50 млн рублей, писал NEWS.ru.