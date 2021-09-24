Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов на Эльбрусе

По факту гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус следователи возбудили уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказали в ведомстве.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов отправилась на восхождение, однако из-за погодных условий попала в пургу и не смогла оперативно спуститься с горы. В результате погибли пять человек — одной девушке стало плохо ещё до бурана, двое погибли на тропе и ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши, не приходя в себя.

Ранее старший гид группы Денис Алимов рассказал подробную хронологию трагических событий на Эльбрусе. Он отметил, что дойти до вершины должны были 16 участников и четыре профессионала.