Заболевание, которое вызывает коронавирус нового типа, ещё не имеет устоявшегося определения, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
Он отметил, что болезнь неправильно называть пневмонией, но к острым респираторным (ОРЗ) её пока также не отнесли,
Ранее NEWS.ru писал, что выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.
Число жертв коронавируса в Китае к 13 февраля превысило 1300, более 60 тысяч заразились, выздоровели более шести тысяч человек.
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