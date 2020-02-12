https://static.news.ru/photo/df25762a-4e2f-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Заболевание, которое вызывает коронавирус нового типа, ещё не имеет устоявшегося определения, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Он отметил, что болезнь неправильно называть пневмонией, но к острым респираторным (ОРЗ) её пока также не отнесли, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.

Число жертв коронавируса в Китае к 13 февраля превысило 1300, более 60 тысяч заразились, выздоровели более шести тысяч человек.