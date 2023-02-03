«Вот такие ряхи»: космонавт Кикина об изменениях во внешности на МКС Космонавт Роскосмоса Кикина рассказала об изменениях во внешности на МКС

Внешность на МКС меняется из-за того, что организм перестраивается, происходят изменения в сердечно-сосудистой системе, рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Она отметила, что кажется, будто у космонавтов «вот такие ряхи», но на самом деле лицо изменяется из-за перемещения жидкости в организме и ее концентрации в головном мозге, сообщает «КП — Новосибирск».

Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у всех. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась, — объяснила Кикина.

Космонавт из Новосибирска рассказала, что чувствует себя хорошо и полна сил. Кикина, по ее словам, каждый день продолжает удивляться чувству невесомости и получает от него удовольствие несмотря на то, что в космосе она уже три месяца.

В настоящее время на борту МКС находится российский экипаж в составе Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Ранее актриса Юлия Пересильд приняла участие в съемках музыкального клипа, которые проходили в космосе, на песню «Нежность» Александры Пахумтовой. Артистке пришлось переодеться в платье и распустить волосы, которые в условиях невесомости поднялись кверху.