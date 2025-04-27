Вот сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была в два раза выше: ваш шанс

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Размер пенсии напрямую зависит от зарплаты. Сколько нужно получать, чтобы выплаты по старости были в два раза выше, объяснили экономисты.

При начислении пенсии учитываются индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), стоимость одного пенсионного балла по состоянию на день и фиксированная выплата к страховой пенсии.

Чем выше ваша зарплата, тем больше страховых взносов в ПФР — а значит, больше индивидуальных пенсионных коэффициентов. Ваш шанс на высокую пенсию — вдвое больше накопленных ИПК за всю жизнь!

Таким образом, по словам экономистов, на пенсию в два раза выше могут рассчитывать граждане с официальной зарплатой порядка 200 тысяч рублей. Помните, неофициальные доходы «в конверте» не дают коэффициентов.

Ранее стало известно, каким пенсионерам выплатят вторую пенсию уже в конце апреля.