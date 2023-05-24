«Восстание машин»: военэксперт о работе С-350 по самолетам ВСУ в авторежиме Военэксперт Суконкин: уничтожение самолетов ВСУ из ЗРК С-350 приближает «восстание машин»

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сообщения об уничтожении самолетов ВСУ из российского зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в автоматическом режиме говорят о приближении «восстания машин», рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что таким образом из работы ЗРК исключается человеческий фактор. Это, по его словам, позволяет сэкономить время на обнаружение цели и доклады командованию.

Уничтожение самолетов ВСУ из С-350, если это так, в авторежиме приближает нас к «войне машин», к «восстанию машин». Если серьезно, то исключается человеческий фактор с точки зрения не физиологической реакции, а управления — не тратится время на обнаружение оператором цели и доклады вышестоящим командирам. А цели летят, они могут быть очень опасными. А если машина работает в авторежиме, то она уже сбивает цели, соответствующие определенным характеристикам. Например, условному Су-24 ВСУ, если он появится в обозначенном районе, — предположил Суконкин.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник, заявило, что С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

Особенностью этого автоматического режима является отсутствие вмешательства оператора в работу комплекса. Решения, связанные с обнаружением и поражением целей, принимались искусственным интеллектом комплекса, и оператор не отменял эти решения. Таким образом, выбранный алгоритм работы автоматического режима подтверждался без участия человека.

По словам источника, комплекс «Витязь» одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации, что повышает его помехозащищенность, а также способности обнаружения и классификации целей.

Ранее сообщалось, что в России создаётся новая зенитная ракетная система С-550. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу в начале селекторного совещания с руководством вооружённых сил напомнил о серии военных совещаний с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил создание ЗРС С-550. Однако какой-либо дополнительной информации о комплексе на сайте ведомства нет.