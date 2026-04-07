Воротил нос от рагу, пока не наткнулся на этот рецепт — теперь это мой новый любимый ужин

Это рагу — доказательство того, что из самых доступных овощей можно создать настоящее кулинарное чудо. Капуста и картофель, томленные в сливочном соусе с яйцом, превращаются в невероятно сытное, ароматное и самодостаточное блюдо.

Что понадобится

Капуста белокочанная — 1 небольшой кочан (около 800 г), картофель — 4–5 шт. (около 500 г), лук репчатый — 1 крупная шт., яйца — 3 шт., сливки 10–20% — 200 мл, масло сливочное — 3 ст. л., укроп свежий — небольшой пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовим

Капусту тонко шинкуем. Присыпаем солью и мнем руками для мягкости. Картофель чистим, разрезаем вдоль на четвертинки, а затем каждую поперек — пополам. Лук чистим и очень мелко рубим.

В сотейнике или кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, пассеруем лук на небольшом огне около 10 минут до прозрачности, часто помешивая.

Добавляем картофель и подготовленную капусту, хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на малом огне 15 минут, пару раз помешав.

Параллельно варим яйца вкрутую (8–9 минут), охлаждаем в холодной воде, чистим и крупно нарезаем. Добавляем яйца и сливки к овощам, перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем тушить еще 10 минут до полной мягкости капусты и картофеля.

Перед подачей приправляем свежемолотым перцем, при необходимости досаливаем и посыпаем мелко рубленным свежим укропом.

