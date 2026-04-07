07 апреля 2026 в 12:06

Воротил нос от рагу, пока не наткнулся на этот рецепт — теперь это мой новый любимый ужин

Фото: D-NEWS.ru
Это рагу — доказательство того, что из самых доступных овощей можно создать настоящее кулинарное чудо. Капуста и картофель, томленные в сливочном соусе с яйцом, превращаются в невероятно сытное, ароматное и самодостаточное блюдо.

Что понадобится

Капуста белокочанная — 1 небольшой кочан (около 800 г), картофель — 4–5 шт. (около 500 г), лук репчатый — 1 крупная шт., яйца — 3 шт., сливки 10–20% — 200 мл, масло сливочное — 3 ст. л., укроп свежий — небольшой пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовим

Капусту тонко шинкуем. Присыпаем солью и мнем руками для мягкости. Картофель чистим, разрезаем вдоль на четвертинки, а затем каждую поперек — пополам. Лук чистим и очень мелко рубим.

В сотейнике или кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, пассеруем лук на небольшом огне около 10 минут до прозрачности, часто помешивая.

Добавляем картофель и подготовленную капусту, хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на малом огне 15 минут, пару раз помешав.

Параллельно варим яйца вкрутую (8–9 минут), охлаждаем в холодной воде, чистим и крупно нарезаем. Добавляем яйца и сливки к овощам, перемешиваем, накрываем крышкой и продолжаем тушить еще 10 минут до полной мягкости капусты и картофеля.

Перед подачей приправляем свежемолотым перцем, при необходимости досаливаем и посыпаем мелко рубленным свежим укропом.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту.

Проверено редакцией
еда
рецепты
овощи
рагу
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

