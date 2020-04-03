Воробьёв рассказал о внедрении спецпропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работах по введению спецпропусков из-за коронавируса. Он также отметил, что езда должна быть полностью исключена.
Мы ведём предварительную работу. Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением, — заявил Воробьёв.
По словам политика, на сегодняшний день разрабатывается цифровая платформа, которая позволяет человеку зарегистрироваться и получить пропуск. Она создаётся для того, чтобы в случае необходимости её можно было оперативно включить.
Как ранее информировал NEWS.ru, СМИ раскрыли внешний вид пропуска для перемещений по Москве.
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