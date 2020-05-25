Волонтёрам в Москве разрешат вновь посещать приюты для животных

https://static.news.ru/photo/438d3464-9e93-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские волонтёры с 26 мая смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных кошек и собак. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, разрешение на посещение приютов для животных — это одна из составляющих смягчения действующих ограничений на фоне пандемии коронавируса. Волонтёры снова смогут передавать кошкам и собакам лекарства, корма и, конечно, выгуливать своих подопечных.

По словам Собянина, потребность приютов в помощи очевидна. Организации более двух месяцев находились на самоизоляции, в рамках которой питомцы получали исключительно стандартный уход.

Правительство столицы выработало для волонтёров регламент посещения приютов совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоозащитных организаций. Правила будут действовать до конца пандемии.

Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтёра, который выдаёт ГБУ «Мосволонтёр». Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтёров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток — строго обязательно, как и наличие волонтёрского цифрового пропуска для поездок, — сообщается на официальном сайте Собянина.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы планируют начать смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время, заявил столичный мэр.