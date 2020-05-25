Столичные власти планируют смягчить ограничения в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/7c939380-9e92-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы планируют начать смягчение ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время.

Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в своём блоге. По его словам, решение обусловлено тем, что ситуация с коронавирусом в городе значительно улучшилась, передаёт РБК.

21 мая мэр объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга. 25 мая заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках второго этапа начнут открываться объекты торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что 44 из 85 российских регионов могут приступить к смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На данный момент в стране выявлено более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом. В столице с начала пандемии COVID-19 заболели 166 473 человека, за последние сутки — 2560.