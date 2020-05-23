Глава Роспотребнадзора: больше половины регионов могут снимать ограничения

https://static.news.ru/photo/d303e722-9dd6-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

44 из 85 российских регионов могут приступить к смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, у этих субъектов уже есть основания для принятия такого решения.

44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра, — сказала она в эфире «России 1».

Попова отметила, что ни один из «страшных» сценариев развития пандемии в стране не оправдался и система здравоохранения справилась с ситуацией. Резкого роста случаев заражения и перегрузки больниц не произошло.

Она отметила, что ни один пациент с COVID-19 не умер во время лечения на дому.

Ранее NEWS.ru писал, что Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о почти 14 тысячах заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом. По его словам, с начала эпидемии скончались 40 медработников и более 600 других пациентов, но официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса в Дагестане.