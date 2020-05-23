За сутки в Москве зафиксировали 2560 случаев заражения COVID-19

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Обработка персональных данных пользователей портала для проверки цифровых пропусков в условиях пандемии коронавируса в Москве происходит в соответствии с законодательством. Так слухи о передаче сведений третьим лицам опроверг руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, согласие на обработку персональных данных для проверки пропусков дают сами граждане, и это типовой документ пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера. Обработка полученной информации, подчеркнул Фурсин, происходит в...