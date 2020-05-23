За сутки в Москве зафиксировали 2560 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки на территории Москвы зафиксировали 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
В общей сложности в городе коронавирусом с начала пандемии заболели 166 473 человек.
По последней информации, 53 586 пациентов уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений столицы, 3746 из них — за прошедшие 24 часа, сообщила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Как ранее передавал NEWS.ru, в Москве за минувшие сутки от коронавируса скончался ещё 41 человек. У всех была подтверждена пневмония и был положительный результат тестов на COVID-19.
Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 2034 случаев.
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