В Москве от коронавируса скончался 41 человек

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончался ещё 41 пациент. У всех была подтверждена пневмония и был положительный результат тестов на COVID-19.
Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 2034 случаев.
Там также напомнили всем жителям об обязательном соблюдении режима самоизоляции до 31 мая, сообщает «
Как ранее писал NEWS.ru, ещё 3746 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
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