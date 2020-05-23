Общество

В Москве от коронавируса скончался 41 человек

09:35, 25 мая 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончался ещё 41 пациент. У всех была подтверждена пневмония и был положительный результат тестов на COVID-19.

Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Общее число погибших от коронавируса в столице достигло 2034 случаев.

Там также напомнили всем жителям об обязательном соблюдении режима самоизоляции до 31 мая, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 3746 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

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