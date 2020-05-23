В Москве от коронавируса скончался 41 человек

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Ещё 3746 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, — сказала Ракова. В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,7...