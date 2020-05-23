В Москве от коронавируса вылечились ещё 3746 человек

https://static.news.ru/photo/032f30ca-9e52-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 3746 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, — сказала Ракова.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,7 тысячи случаев заражения. Более 113 тысяч человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 53 586 человек исцелились.

Как ранее писал NEWS.ru, по сведениям на 25 мая, в мире скончались 345 064 человека с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности число заражённых — 5 407 701 человек. Об этом сообщили представители американского Университета Джонса Хопкинса.