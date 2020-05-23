Число жертв коронавируса в мире превысило 345 тысяч человек

По сведениям на 25 мая, в мире скончались 345 064 человека с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности число заражённых — 5 407 701 человек. Об этом сообщили представители американского Университета Джонса Хопкинса.
Исходя из обнародованных данных, за прошедшие 24 часа 3880 пациентов с коронавирусом скончались. За тот же временной отрезок количество заразившихся увеличилось на 96 612 человек.
Вылечились после инфицирования на сегодняшний день свыше 2,1 млн пациентов с COVID-19,
Другие цифры представил сайт Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями. По данным портала, COVID-19 с начала пандемии заразились 5 500 764 человека, количество смертельных случаев превысило 346 тысяч, излечились более 2,3 млн.
Как ранее
Жертвами COVID-19 стали ещё 653 человека, общее число умерших с коронавирусом достигло 22 666 человек. По числу заражённых инфекцией Бразилия находится на втором в мире месте, уступая лишь Соединённым Штатам.
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