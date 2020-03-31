https://static.news.ru/photo/35c9fd00-7385-11ea-bde6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Волонтёры из организации «НебомЖивы» обратились к московскому градоначальнику Сергею Собянину. Они попросили его возвести палаточный лагерь для бездомных.

COVID-19 создал катастрофическую ситуацию для бездомных людей. В значительной мере они утратили возможность добывать себе еду. НКО теперь тоже ограничены в действиях. Вместо горячего супа мы вынуждены раздавать им антисептики и маски, — отметили сотрудники благотворительной организации.

По их словам, они ежедневно кормили около 200 бездомных людей. На данный момент гуманитарная помощь приостановлена из-за введения режима самоизоляции в городе.

Волонтёры предложили построить лагерь вдали от жилых домов, чтобы обезопасить москвичей. Участок для этой цели готова предоставить организация.

Ранее власти столицы усилили меры поддержки для бездомных людей. Об этом информировал портал NEWS.ru.