Володину и Матвиенко предложили умертвлять бездомных животных Оренбургское заксобрание направило Володину и Матвиенко предложения по умерщвлению бездомных животных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко предложения по гуманному умерщвлению бездомных животных. По их мнению, звери должны быть умерщвлены, если они проявляют немотивированную агрессию, страдают от невыносимой боли, или если их никто не взял из приюта в течение месяца с момента отлова.

На территории многих субъектов Российской Федерации фиксируются случаи нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе со смертельным исходом. Жертвами становятся дети, пенсионеры, которые не способны защитить себя от нападения безнадзорных собак. <...> На основании изложенного законопроектом предлагается не возвращать безнадзорных животных на прежние места их обитания и обеспечить их кратковременное содержание в приюте. Процедура умерщвдения будет производиться только специалистами и исключительно гуманными методами, — говорится в тексте законопроекта.

Авторы проекта также предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных и создание приютов для бездомных зверей в регионах.

16 апреля стая псов загрызла ребенка неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм. Позднее начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолия Байкарова отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка.