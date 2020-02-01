https://static.news.ru/photo/449860fe-44d4-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента Путина Федеральному собранию важнейшим событием прошедшего месяца. По словам председателя Госдумы, послание «нас ко многому обязывает».

Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, их ждут люди, — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Володин также отметил работу в январе Комитета по государственному строительству и законодательству за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ. Среди депутатов, отличившихся за указанный период, спикер назвал Павла Крашенинникова («Единая Россия»), Алексея Куринного (КПРФ), Александра Шерина (ЛДПР) и Олега Шеина («Справедливая Россия»).

Как писал NEWS.ru, 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.