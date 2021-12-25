Володин рассказал об основных законах, которые вступят в силу в 2022 году

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о принятых в 2021 году инициативах, часть которых вступит в силу уже в первом месяце нового года. В частности, он обратил внимание на увеличение материнского капитала, защиту прав граждан страны и налоговый вычет на спорт.

В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Таких законов много. Поэтому сегодня расскажу о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и др., — написал Володин.

Речь также шла о защите прав людей, не желающих проходить биометрию. По словам политика, если гражданин не хочет использовать персональные данные на основе биометрии для идентификации, то это не должно стать основанием для отказа в предоставлении ему государственных и муниципальных услуг.

Другое нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость, — отмечается в публикации.

Также в числе важнейших законов Володин упомянул увеличение материнского капитала, налоговый вычет на спорт, внедрение по всей стране единого номера вызова экстренных служб, «приземление» IT-гигантов, назначение пенсии по инвалидности без заявления, меры для снижения закредитованности населения и пр.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра. От него освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими в личных целях. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь владельцам примерно 50 млн транспортных средств.