Володин одобрил инициативу о введении наказания за треш-стримы

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Власти должны реагировать на проведение треш-стримов, по ходу которых страдают люди. Поэтому идея о введении ответственности за подобные трансляции будет рассмотрена. Об этом в понедельник, 1 февраля, в разговоре с журналистами сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Идею запрета треш-стримов он выдвинул после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект. Инцидент произошёл в ночь...