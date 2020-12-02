Володин: новый проект готовят вместо отозванной инициативы об изъятии детей

https://static.news.ru/photo/c970a9aa-354a-11eb-ab73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый законопроект, направленный на защиту детей, разработают вместо отозванного ранее из Госдумы документа, касающегося порядка изъятия ребёнка из семьи, рассказал спикер парламента Вячеслав Володин.

Нельзя разрывать: семью отдельно, ребёнка отдельно. Необходимо решать вопрос, понимая, что ребёнка надо защищать, особенно защищать от тех угроз, которые в жизни могут возникнуть, но не ценой разрушения семьи. <...> А когда мы говорим об укреплении семьи и её роли отдельно от ребёнка, <...> это не очень правильно, — заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что семья — это и родители, и бабушка, и дедушка, и близкие родственники, и ребёнок. Накануне два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ. Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав.

Авторами второго законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Согласно их предложению, вопрос об изъятии детей должен находиться в компетенции суда и рассматриваться в закрытом режиме.

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