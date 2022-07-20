Военный эксперт нашел альтернативу утилизации подлодки «Дмитрий Донской» Военный эксперт Суконкин: подлодку «Дмитрий Донской» нужно превратить в музей, а не утилизировать ее

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской»

Крупнейшую подлодку мира — атомоход «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула» по классификации НАТО SSBN Typhoon) — лучше превратить в музей после списания, а не утилизировать, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин, комментируя сообщения в СМИ о списании крейсера. Собеседник объяснил, что подобные подводные корабли, вероятно, никогда больше не построят на фоне технического прогресса.

Могли бы сделать из «Дмитрия Донского» музей, было бы очень здорово. Лодка уникальная, огромная, самая большая в мире, двухкорпусная. Внутри как бы две субмарины объединяются в одну общим корпусом. Наверно, крейсеры такого размера никогда уже не построят — нет необходимости, — добавил Суконкин.

Он подчеркнул, что «Дмитрий Донской» списали и собираются утилизировать из-за истечения всех возможных сроков эксплуатации. Также он напомнил о слишком дорогом обслуживании тяжелого крейсера и отсутствии специальных пирсов. Эксперт подчеркнул, что на смену 941-м придут новейшие подлодки с самыми современными комплексами обороны, где реализованы принципы снижения заметности во всех диапазонах. По его словам, если «условный» «Дмитрий Донской» «слышно» на расстоянии 100 км, то нынешние АПЛ обнаруживают уже в 10 км — «такой масштаб трагедии».

Сегодня утром источник РИА Новости сообщил, что АПЛ была выведена из боевого состава ВМФ России. Он также добавил, что имя «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической АПЛ класса «Борей-А» (проект 955А). Она была заложена в 2021 году на Севмаше. В то же время источники в кораблестроительной отрасли и силовых структурах сообщили ТАСС, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, решение о его дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года.

Атомная подлодка «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году. Она являлась головной лодкой проекта 941. Всего построили шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на «Булаву» для испытания ракеты перед принятием на вооружение. В настоящее время «Дмитрий Донской» является самой большой подлодкой в мире, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн.

Ранее британские обозреватели сообщили, что новая российская подводная лодка «Белгород» «вселяет ужас» и способна угрожать прибрежным городам, так как несёт ядерные торпеды «Посейдон». Такие торпеды вдвое больше обычных баллистических, которые состоят на вооружении подлодок.