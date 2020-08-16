Военные психологи приняли участие в специальных манёврах РЭБ

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Психологи Южного военного округа (ЮВО) во время специальных учений по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) совместно с частями и подразделениями РЭБ Минобороны РФ, под руководством сотрудников Департамента психологической работы Министерства обороны РФ, провели тренировки по психологическому сопровождению выполнения задач расчётами РЭБ.

Особенность боевых дежурств РЭБ — постоянное, на протяжении длительного промежутка времени, наблюдение и контролирование радиоэлектронной обстановки в зоне ответственности с помощью специального оборудования, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Успех выполнения проставленной задачи для подразделений РЭБ зависит от концентраций внимания личного состава, низкой утомляемости, устойчивости к монотонии получаемых визуальных данных, способности сохранять тонус мышц при малой подвижности.

Специалисты-психологи во время учений провели тренировки по формированию у военных профессиональных знаний и навыков отслеживания симптомов утомляемости. Кроме того, специалистов научат поддерживать оптимальный уровень функционального состояния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ноту протеста украинских властей по поводу спецучений Южного военного округа в Крыму прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что Россия не обязана отчитываться за проводимые на своей территории мероприятия. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается давать Украине никаких объяснений и предложил Киеву «пустить по ветру» свои ноты протеста.

Учения Южного военного округа в Крыму начались 10 августа и продлятся до 21-го. В ходе манёвров будет проведена проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».