Военкор Сладков показал машину переднего края, сделанную в гараже

Фото: IMAGO/Laurent Sanson/Global Look Press

Военкор Александр Сладков показал в своем Telegram-канале сделанную подмосковными умельцами в бытовых условиях «очередную вариацию машины переднего края», напоминающую багги. Он разместил видео на следующий день после того, как обратил внимание на то, что в России не производятся автомобили переднего края, необходимые в зоне СВО.

По мнению журналиста, те, кто своими руками «смастерил» такое транспортное средство, отстояли отечественный автопром. На кадрах видно, как машина с водителем и пассажиром легко пересекает препятствия — обочины, канавы, ямы на дороге, едет по полю.

Накануне Сладков опубликовал видео, на котором показано, как бойцы ВС РФ поразили украинский тяжелый дрон «Баба Яга» из стрелкового оружия. БПЛА ВСУ был сбит ночью в Херсонской области.

31 октября Сладков сообщал, что российские военные сбили украинский тяжелый квадрокоптер «Баба-яга» около населенного пункта Каменское под Запорожьем. Он отметил, что в русских окопах беспилотнику дали название «Шлюха». Дрон способен нести груз до 25 кг, заявленная дальность действия составляет 20 км. БПЛА может летать на высоте 7 км и находиться в воздухе до 55 минут.