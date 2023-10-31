Сладков: российские военные «прибили» украинскую «шлюху» в зоне СВО Сладков: российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга»

Фото: МО РФ

Российские военные сбили украинский тяжелый квадрокоптер «Баба-яга» около населенного пункта Каменское под Запорожьем, сообщил в Telegram репортер Александр Сладков. Он отметил, что в русских окопах беспилотнику дали название «Шлюха».

Чаще этот аппарат называют «Бабой-ягой» — украинский тяжелый квадрокоптер 2016 года конструкции и производства <...>. Точность позиционирования до 1 метра, поднимает и несет груз до 25 килограммов, заявленная дальность действия — 20 километров, высота полета — 7 километров, время полета до 55 минут <...>. Есть более сочное название, которое гуляет по русским окопам — «Шлюха», — написал он.

По словам Сладкова, коптер такого класса считается почти неуловимым и жутко вредным. Но батальон «Прапора» занялся этими БПЛА вплотную и при соответствующей технологии с ними можно бороться весьма продуктивно, добавил репортер.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.

До этого Риттер отмечал, что российские военнослужащие поймали украинских солдат в ловушку под Донецком. По его словам, это позволяет ВС России двигаться к стратегической победе. При этом, как отметил эксперт, украинские силы усугубляют свое положение неправильной тактикой.

Бывший американский дипломат Час Фриман ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли две армии и прямо сейчас теряют третью, пытаясь прорвать оборону ВС РФ.