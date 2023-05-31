Военэксперт раскрыл нюанс призыва ограниченно годных на контрактную службу Военэксперт Матвийчук призвал аккуратно набирать на контрактную службу ограниченно годных, чтобы не было «хромых и слепых»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Набирать на контрактую службу ограниченно годных во время мобилизации, военного положения или времени, если соответствующий законопроект примут, нужно аккуратно, чтобы в армии не появились «хромые и слепые», рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что для главное для подобных призывников — желание пополнить ВС РФ.

По поводу ограниченно годных. Тут нужно быть аккуратным, не начать призывать в армию хромых, слепых. Нужно подходить дифференцированно. Самое главное — желание самого ограниченно годного служить в армии. А так это все делается для увеличения мобилизационного ресурса и пополнить постоянно меняющийся состав армии, — считает Матвийчук.

Собеседник добавил, что предложение о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью перекликается с решениями времен Великой Отечественный войны. По его словам, в период ВОВ осужденный получал шанс искупить свою вину кровью на поле боя, а ранение считалось смягчающим обстоятельством, при котором с него снимали судимость.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в периоды мобилизации и военного положения возможность призыва на службу по контракту россиян с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов.