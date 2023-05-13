Военэксперт раскрыл, насколько смертоносны бившие по Луганску Storm Shadow Военный обозреватель Суконкин: ракеты Storm Shadow могут уничтожить казарму или командный пункт

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Полученные Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатые ракеты англо-французского производства Storm Shadow способны уничтожить командный пункт, казарму или скопление живой силы и техники, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что боевая часть Storm Shadow весит до 400 кг.

Как и любая другая крылатая ракета, Storm Shadow несет боевую часть в районе 300–400 кг, что оптимально для уничтожения объектов оперативно-стратегического уровня: командных пунктов, защищенных комплексов хранения вооружений, скопления живой силы и техники, казарм, — отметил Суконкин.

По его словам, Storm Shadow — высокоточное оружие, выслеживающее цель по данным спутниковой навигации и учитывающее особенности местности, рельефа. По мнению Суконкина, Storm Shadow, несмотря на характеристики, вряд ли подходит для ударов по крупным мостам.

Storm Shadow — высокоточное оружие, маршрут выстраивает по спутниковой навигации, учитывая рельеф и особенности местности. Если говорить про мосты, то, скорее всего, Storm Shadow против мостов, особенно крупных, бесполезны. Мост для крылатых ракет, даже современных, крайне неудобная и крупная цель. Мосты исключаем, — подытожил собеседник.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило информацию, что город был обстрелян ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

После обстрела со стороны ВСУ 12 мая на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».