Военэксперт доказал, что на видео в Сети именно подбитый Challenger 2 Военэксперт Суконкин: подбитый Challenger 2 выдали форма башни и короткая пушка

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Challenger 2

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что, по его мнению, на опубликованном в Сети видео с подбитым танком горит именно первый уничтоженный Challenger 2 (Великобритания) из-за характерной формы башни, короткой относительно корпуса пушки и «огромного тепловизора». Он подчеркнул, что бронирование Challenger 2 практически на уровне применяемых Украиной немецких Leopard 2.

По очертаниям похож: короткая пушка, не такая как у нас относительно корпуса. Башня похожа. И огромный тепловизор. Наверное, да, это Challenger 2. Их же предупреждали. А если говорить о бронировании, Challenger 2 примерно на уровне Leopard 2, там нет ничего сверхъестественного, все наши противотанковые средства могут его поразить, — добавил Суконкин.

По его словам, до этого Лондон запрещал Киеву бросать в бой Challenger 2 из-за вероятных имиджевых потерь.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, танк поразили из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. На опубликованном журналистами видео из зоны боевых действий видно сгоревшую бронемашину.