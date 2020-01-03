Блогер Алёна Водонаева составила список известных женщин, наиболее запомнившихся своими поступками в 2019 году. В рейтинг телеведущей попали знаменитости из абсолютно разных сфер, от Греты Тунберг до Пугачёвой.
Шведскую школьницу-активистку Водонаева поставила на первое место, хоть и призналась, что её взглядов не разделяет. Тунберг, считает она, «наделала больше всех шума» в ушедшем году.
Не забыла ведущая и про российскую топ-модель Ирину Шейк, мужественно пережившую расставание с актёром Брэдли Купером.
Она также отметила Ксению Собчак, которая «нашла своё счастье» с режиссёром Богомоловым, и Кристину Асмус, попавшую, по её мнению, в топ обсуждаемых звёзд благодаря критике её роли в фильме «Текст».
Также блогер обсудила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, билеты на который стоили сотни тысяч рублей. Она призналась, что только фото из «забитого Кремлёвского дворца» заставили её поверить в то, что публика готова платить такие деньги, информирует
Ранее NEWS.ru писал, что Водонаева назвала Охлобыстина «типичным быдлом».
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