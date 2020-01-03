https://static.news.ru/photo/cacbfb42-2fb5-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Блогер Алёна Водонаева составила список известных женщин, наиболее запомнившихся своими поступками в 2019 году. В рейтинг телеведущей попали знаменитости из абсолютно разных сфер, от Греты Тунберг до Пугачёвой.

Шведскую школьницу-активистку Водонаева поставила на первое место, хоть и призналась, что её взглядов не разделяет. Тунберг, считает она, «наделала больше всех шума» в ушедшем году.

Не забыла ведущая и про российскую топ-модель Ирину Шейк, мужественно пережившую расставание с актёром Брэдли Купером.

Она также отметила Ксению Собчак, которая «нашла своё счастье» с режиссёром Богомоловым, и Кристину Асмус, попавшую, по её мнению, в топ обсуждаемых звёзд благодаря критике её роли в фильме «Текст».

Также блогер обсудила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, билеты на который стоили сотни тысяч рублей. Она призналась, что только фото из «забитого Кремлёвского дворца» заставили её поверить в то, что публика готова платить такие деньги, информирует Teleprogramma .

Ранее NEWS.ru писал, что Водонаева назвала Охлобыстина «типичным быдлом».