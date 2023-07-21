Водителям сказали срочно покинуть Крымский мост: как ВСУ атакуют РФ 21 июля Удары дронов и артиллерии фиксировались в Брянской и Курской областях, а также в Крыму и ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост

Власти Крыма за минувшие сутки дважды закрывали движение по мосту через Керченский пролив, также полуостров атаковали беспилотники — их сбили рядом с военным аэродромом. В Курской области снаряд попал в промышленный склад, а в Брянской дрон атаковал железнодорожную подстанцию на границе с Украиной. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что обстреляли в Курской области

ВСУ обстреляли завод «Мелькомбинат» в поселке Тёткино Глушковского района Курской области. Этот населенный пункт находится прямо на границе с Украиной.

«По нашим данным, туда прилетело семь артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Один из них попал точно в склад завода — повреждена крыша здания. Также осколками зацепило хозпостройки во дворе жилого дома. После этого там начался пожар», — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, прибывшие на место ЧП представители спасательных служб потушили пожар. Пострадавших нет. Минобороны эту информацию не комментировало.

Что атаковал дрон под Брянском

В Брянской области украинский беспилотник атаковал тяговую подстанцию железной дороги, сообщает SHOT.

«По нашим данным, прошлой ночью украинский дрон сбросил боеприпас на подстанцию в Суземском районе у поселка Холмечи (около 20 километров от границы). В результате атаки незначительные повреждения получило трансформаторное оборудование. Из строя не выведено. Движение поездов не нарушалось», — сказано в публикации.

Минобороны эти сведения не комментировало.

Как в ДНР были ранены два мирных жителя

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 49).

Также сообщается о ранении двух гражданских лиц в селе Старомлиновка, расположенном в 100 километрах западнее Донецка. Помимо этого, повреждены шесть жилых домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в самом Донецке.

Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Луганское и Старомлиновка.

На Донецком направлении ВСУ совершили 49 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — семь обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — три обстрела из артиллерии 152 мм. На Волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Всего по региону было выпущено 266 боеприпасов, говорится в сводке СЦКК.

Фото: t.me/DNR_SCKK

Почему перекрывали Крымский мост

Накануне около 15 часов по московскому времени на подлете к военному аэродрому в Гвардейском Симферопольского района Крыма средствами ПВО были сбиты сразу два беспилотника, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и SHOT. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Минобороны эту информацию не комментировало.

Также 20 июля дважды закрывалось движение по мосту через Керченский пролив, соединяющему Крым с Краснодарским краем. Очевидцы сообщали, что на Крымском мосту звучала воздушная тревога, а местный оперштаб призвал автомобилистов быстрее покинуть путепровод.

Как пишет Baza, первый раз вероятной причиной прекращения движения по мосту «были учения». Второй раз тревога объявлялась из-за «информации о надводном беспилотнике».

«[20 июля около 23 часов] от спецслужб поступила информация о движении надводного беспилотника со стороны Черного моря. Движение по мосту было решено перекрыть. Спустя два часа было объявлено об отбое опасности и движение возобновилось», — говорится в сообщении канала. Минобороны эту информацию не комментировало.

Как Крымский мост подорвали во второй раз

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры — автомобильное и железнодорожное движение было остановлено. Причиной стал подрыв с помощью надводного дрона-камикадзе, разрушивший пролеты путепровода. Во время взрыва погибли два человека — супружеская пара из Белгородской области, их дочь пострадала.

До этого взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на путепроводе был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибло четыре человека, два пролета моста обрушились. В ФСБ России организаторами инцидента называли ГУР Украины и его главу Кирилла Буданова. СК объявлял, что установлено 12 человек, причастных к удару.

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