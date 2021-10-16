Водителям напомнили о том, что обязательно нужно сделать до 1 декабря

Федеральная налоговая служба напомнила автовладельцам, что 1 декабря завершится эксперимент по использованию электронных СТС, это последний день, когда можно оплатить налог на транспортное средство. Об этом сообщает портал Car.ru.
Ведомство начало
Ранее стало известно, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.
До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности для водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. Согласно новым ограничениям, водитель может лишиться возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.