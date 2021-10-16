Водителям напомнили о том, что обязательно нужно сделать до 1 декабря

Федеральная налоговая служба напомнила автовладельцам, что 1 декабря завершится эксперимент по использованию электронных СТС, это последний день, когда можно оплатить налог на транспортное средство. Об этом сообщает портал Car.ru.

Ведомство начало рассылать россиянам налоговые уведомления с конца сентября. Специалисты налоговой службы также напомнили, что в этом году из-за удорожания целого ряда автомобилей список транспортных средств, которые подпадают под действие налога на роскошь, увеличился. Так, владельцы Mazda CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback заплатят увеличенный налог.

Ранее стало известно, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.

До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности для водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. Согласно новым ограничениям, водитель может лишиться возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.