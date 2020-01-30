https://static.news.ru/photo/efa4b458-4370-11ea-8963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи, грозившие не выйти на работу 1 февраля, смогли добиться от своего работодателя — компании «Феникс-Логистика» — официального трудоустройства. Об этом NEWS.ru сообщил один из участников акции протеста.

У нас все мирно решилось. Были переговоры с руководством и нам предложили заключить трудовой договор с записью в трудовой книжке, больничные и отпуск будут оплачиваемые, — рассказал водитель Аркадий Скоровозов.

Мужчина сообщил, что пообщаться со всеми водителями приезжал главный прокурор Екатеринбурга. Он пообещал пристально следить за ситуацией. Также Аркадий добавил, что работодатель оставил зарплату на прежнем уровне, а через месяц им пообещали прибавку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 67 водителям скорой помощи Екатеринбурга работодатель предложил оформится как самозанятым, вследствие чего водители планировали устроить забастовку с 1 февраля.