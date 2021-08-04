Водитель маршрутки хотел высадить входящего в список Forbes пассажира c ДЦП

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с детским церебральным параличом Ивана Бакаидова, входящего в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет Forbes. Об этом Бакаидов рассказал в своём аккаунте Instagram.

Водитель, «кавказский дед», открыл дверь на светофоре и потребовал Ивана выйти. За программиста вступился пассажир. Он попросил не приставать к инвалиду и ехать дальше, но водитель начал спорить.

Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали. Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему, — описал Бакаидов.

Ивану Бакаидову 22 года, в 2018 году он стал номинантом премии ООН World Summit Awards, в 2019-м вошёл в список 50 самых знаменитых людей Санкт-Петербурга от журнала «Собака», в 2020-м выиграл грант в миллион рублей от блогера Юрия Дудя и компании «Л'Этуаль». Бакаидов занимается сервисами, упрощающими жизнь людям с ограниченными возможностями.

В Instagram он попросил читателей никогда не нападать на беззащитных.

Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить, — объяснил он.

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