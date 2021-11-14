Во взрывах газа в России обвинили перепланировки

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что порядка 85% связанных с взрывом газа аварий в многоквартирных домах происходят из-за нелегальной перепланировки и блокировки вентиляционных каналов. Об этом сенатор сообщил в письме с законодательными предложениями, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Об этом пишет ТАСС.

Блокировка вентиляционных каналов и нелегальная перепланировка составляют 85% причин аварий, в связи с чем необходимы изменения в законодательство, связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки со специализированной организацией, — сказано в письме.

Речь идёт о системе инженерно-технического обеспечения, предназначенной для выполнения функций газоснабжения. Известно, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа.

Ранее сообщалось, что в результате пожара из лицея № 1 в Южно-Сахалинске эвакуированы свыше 300 человек. Об этом сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области. Сообщение о возгорании в лицее № 1 поступило спасателям 15 ноября в 08:08 по местному времени.

Первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя шесть минут. В это время наблюдалось задымление помещения столовой. Как выяснилось, оно произошло в результате короткого замыкания в электрощите.