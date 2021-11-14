Более 300 детей эвакуировали во время пожара в сахалинском лицее

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В результате пожара из лицея № 1 в Южно-Сахалинске эвакуированы свыше 300 человек. Об этом сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о возгорании в лицее № 1 поступило спасателям 15 ноября в 08:08 по местному времени. Первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя шесть минут. В это время наблюдалось задымление помещения столовой.

Как выяснилось, оно произошло в результате короткого замыкания в электрощите.

Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 300 человек, — сообщили в ведомстве.

Возгорание потушено.

В ликвидации пожара участвовали 25 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что на заводе НЛМК в Липецке произошёл взрыв газа. В результате произошло обрушение кровли на площади две тысячи квадратных метров.