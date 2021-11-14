Более 300 детей эвакуировали во время пожара в сахалинском лицее

В результате пожара из лицея № 1 в Южно-Сахалинске эвакуированы свыше 300 человек. Об этом сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области.
Сообщение о возгорании в лицее № 1
Как выяснилось, оно произошло в результате короткого замыкания в электрощите.
Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 300 человек, — сообщили в ведомстве.
Возгорание потушено.
В ликвидации пожара участвовали 25 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что на заводе НЛМК в Липецке произошёл взрыв газа. В результате произошло обрушение кровли на площади две тысячи квадратных метров.