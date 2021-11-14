На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв

В одном из цехов завода НЛМК в Липецке произошёл взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате произошло обрушение кровли на площади две тысячи квадратных метров.
По словам источника, в результате инцидента
В экстренных службах сообщили о том, что на место происшествия направлены отряды пожарных.
Проверка вызова на пожар, — сообщили в экстренных службах.
При этом информацию о взрывах в ведомстве подтверждать не стали.
Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме Симферополя произошёл хлопок газовоздушной смеси, погибших и пострадавших нет.