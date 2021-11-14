На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв

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Полиция установила личность молодого человека, покончившего с собой у станции метро «Сходненская» в Москве 13 ноября. Им оказался 22-летний Каран Азизов, который приходился родным братом мужчины, погибшего в метро в тот же день. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Он брат мужчины, который получил смертельные травмы в результате падения на пути, — сказал собеседник телеканала. Он пояснил, что незадолго до гибели Каран поссорился со своей девушкой. Он направился в...