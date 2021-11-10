В Симферополе произошёл хлопок газа

В девятиэтажном жилом доме Симферополя произошёл хлопок газовоздушной смеси, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, передаёт РИА Новости.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:23. Хлопок произошёл в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома по улице Лермонтова, после чего случилось задымление и было повреждено остекление балкона. На место прибыли экстренные службы.

В ходе разведки было установлено, что, предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и без разрушения несущих конструкций. Погибших и пострадавших нет, — сказали в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на юге Москвы, в строящемся доме ЖК «Квартал на набережной» По словам очевидцев, после взрывов в одном из строений произошло возгорание. На месте происшествия работали экстренные службы.