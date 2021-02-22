Во время пандемии россияне стали налегать на водку

https://static.news.ru/photo/972b3128-767b-11eb-9e63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пить. В 2020 году в России потребление водки выросло на 2%, до 4,9 литра на человека.

При этом данные охватывают только информацию из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС. Таким образом, реальный уровень потребления крепкого алкоголя в стране гораздо выше, передаёт РБК со ссылкой на Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Лидерами по потреблению стали Сахалинская (12,4 литра на душу населения, +2%) и Магаданская (11,6 литра, −2%) области. Далее идут Республика Коми (11,2 литра, +3%), Карелия (9,8 литра, без изменений за год) и Чукотский автономный округ (9,4 литра, −6%).

Наибольший рост потребления водки зафиксирован в Калининградской области — аж на 39%, до 5,6 литра на человека.

Как отметили аналитики, удалённые от центра страны территории лидируют в рейтинге из-за проблем с логистикой. Чем сложнее доставлять в магазины региона нелегальную продукцию, тем выше алкоголизация населения в официальной статистике.

Ранее NEWS.ru писал, что алкоголь крепостью более 15% могут убрать из продуктовых магазинов. С такой инициативой выступили в Общественной палате.