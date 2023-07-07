Во Внуково из багажа сбежал кот

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кот сбежал из переноски в аэропорту Внуково, передает Telegram-канал «ЗАО.MСК. животные». Объявление о пропаже разместила местная жительница, уточнив, что инцидент произошел 4 июля. Она уточнила, что была вынуждена улететь, а муж остался в аэропорту, чтобы найти питомца, но все поиски оказались тщетными.

Нам кота потеряли из транспортировочной клетки 4 числа в 20.50–21.50 в багажном отделении терминала А. Нам с дочерью (2 года) пришлось улететь. Муж всю ночь был в аэропорту, но бесполезно. Говорят, что слышали в грузовом (или багажном) отделении, но бесполезно. Буду очень благодарна, если кто-то как-то сможет связать с людьми, работающими примерно в этих отделениях аэропорта. Я боюсь, что нашего кота ищут поверхностно, для галочки! — пишет владелица животного.

В конце мая кот породы сфинкс был обнаружен у мусорки в аэропорту Кольцово. Пара владельцев не изучила правила перевозки животного. Питомца можно было перевозить только в специальной переноске, а они планировали везти его в обыкновенном рюкзаке.

В марте москвичи обнаружили потерявшуюся кошку в 30 километрах от дома спустя полгода после пропажи. В августе кошка Соня вышла из квартиры, и только теперь хозяева заметили ее на видеозаписях очевидцев из столичного аэропорта Шереметьево. До этого они предпринимали тщетные попытки найти ее в окрестностях дома.