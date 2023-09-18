Во «ВКонтакте» появилась опция перевода разовых донатов авторам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» продолжает расширять функциональность опции VK Donut, и теперь пользователи могут оставить донаты авторам отдельных публикаций в сообществах. Как сообщает пресс-служба соцсети, новая опция поможет поддержать творчество авторов и мотивировать их радовать аудиторию новым контентом. Кроме того, теперь пользователю можно отправить подарок в виде яркого значка и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.

По информации пресс-службы, теперь под публикациями появилась иконка подарка, нажатие на которую позволяет отправить автору разовый донат или уникальный значок-реакцию. Как сообщила руководитель команды продукта «Сообщества ВКонтакте» Дарья Рузанова, размер доната выбирает сам пользователь, сумма может составлять от 50 до двух тысяч рублей. Также в каталоге представлены значки, из них можно выбрать один или несколько. В сообществах, не подключенных к VK Donut, к публикации можно прикрепить только значки.

Донаты зарекомендовали себя как эффективный способ отблагодарить и поддержать создателей контента. Во втором квартале 2023 года VK Donut принес авторам на 16% больше денег, чем в аналогичном периоде прошлого года, — более 197 млн рублей. Мы рады представить еще больше возможностей получать поддержку для развития своих проектов, — подчеркнула Дарья Рузанова.

По ее словам, новый инструмент поддержки авторов со временем будет доступен на всех платформах соцсети.

Ранее «ВКонтакте» запустила мини-приложение на платформе VK Mini Apps «Оцени авто» для водителей. Автомобилисты смогут с помощью него получить онлайн-оценку рыночной стоимости машины.